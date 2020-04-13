البورصة تصعد 0.8% مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.76% إلى مستوى 10316 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.82% إلى مستوى 10237 نقطة، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.