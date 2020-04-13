البورصة تصعد 0.8% مع بداية تعاملات الاثنين
كتب- مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.76% إلى مستوى 10316 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.82% إلى مستوى 10237 نقطة، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.
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