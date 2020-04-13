أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

البورصة تصعد 0.8% مع بداية تعاملات الاثنين

10:17 ص الإثنين 13 أبريل 2020
البورصة تصعد 0.8% مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.76% إلى مستوى 10316 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.82% إلى مستوى 10237 نقطة، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

"التمويل الدولية" تستثمر 20 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة بشمال أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان