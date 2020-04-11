بنكا الأهلي ومصر يثبتان أسعار الفائدة على قروض السيارات.. فكم تبلغ؟

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا مصر والأهلي المصري الإبقاء على فائدة قروض السيارات الملاكي الجديدة دون تغيير، بالرغم من قرار المركزي بخفض الفائدة 3%، بحسب مسؤولون في خدمة العملاء في البنكين.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منتصف الشهر الماضي، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، في إطار خطة الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا.

واتجه البنكان للإبقاء على سعر الفائدة على كافة القروض للأفراد ومنها السيارات بسبب إصدار شهادة إدخار ذات عائد مرتفع بفائدة 15%، وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي، وهو ما دفعهم إلى عدم خفض الفائدة على القروض بسبب ارتفاع تكلفة تشغيل الأموال على الودائع وعلى رأسهم الشهادات.

ويخضع قرار لجنة الأصول والخصوم "ألكو" المعنية بتحديد سعر الفائدة، على القروض على حسب تكلفة تشغيل الأموال لدى البنك على كافة الأوعية الإدخارية المختلفة، وكذلك حسب حجم السيولة، والأسعار المنافسة في كل بنك.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال أخر أسبوع من الشهر الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

ويعرض مصراوي أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة في بنكي الأهلي ومصر، بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.

1-بنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: تتراوح بين %18 إلى 19% سنويا متناقصة حسب نوع وظيفة العميل.

قيمة التمويل: تتراوح بين20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.5% إلى 2% حسب تحويل الراتب.

السن: يتراوح بين 21عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط.

الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي القرض.

2-بنك مصر:

نسبة الفائدة تتراوح بين: 17% إلى 18.5% حسب نوع وظيفة العميل.

قيمة القرض: تتراوح بين 15ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 8 سنوات.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

السن: يتراوح بين 21عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط.

الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

نسبة التمويل: 90% من إجمالي قيمة السيارة.