أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أسعار الذهب تقفز في مصر والجرام يرتفع 35 جنيها في أسبوع

02:05 م الجمعة 10 أبريل 2020
أسعار الذهب تقفز في مصر والجرام يرتفع 35 جنيها في أسبوع

أسعار الذهب تقفز في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتساعد في صعود سعر المعدن الأصفر في مصر بنحو 35 جنيها في أسبوع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 730 جنيها للجرام مقابل 695 جنيها الجمعة الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 625.7 جنيه، وعيار 24 إلى 834.3 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5840 جنيها.

وأضاف نادي، أن حركة البيع في المحلات متوقفة نتيجة تطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن محلات الصاعة ستعاود عملها يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار سببها زيادة سعر الخام عالميا.

أسعار الذهب

الخبر التالى:

مصادر: 90% تراجعا في وتيرة خروج الاستثمارات غير المباشرة من مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي| إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 5 أضعاف الصين