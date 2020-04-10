أسعار الذهب تقفز في مصر والجرام يرتفع 35 جنيها في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتساعد في صعود سعر المعدن الأصفر في مصر بنحو 35 جنيها في أسبوع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 730 جنيها للجرام مقابل 695 جنيها الجمعة الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 625.7 جنيه، وعيار 24 إلى 834.3 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5840 جنيها.

وأضاف نادي، أن حركة البيع في المحلات متوقفة نتيجة تطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن محلات الصاعة ستعاود عملها يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار سببها زيادة سعر الخام عالميا.