التضامن الاجتماعي :صرف أكثر من82% من معاشات أبريل



كتبت - ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من صرف ما يزيد عن 82 % من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديده لشهر أبريل مع اخر يوم لصرف الشريحة الثالثة.

وأظهر تقرير غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حول صرف معاشات اأريل، انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه و صرف معاشات ابريل لجميع الشرائح خلال المدد المخصصة لها والتى بدات منذ الاول من هذا الشهر.

وأضاف التقرير، أنه سيتم الصرف بداية من الأحد 12 أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم التاسع من شهر ابريل قد بلغ 6.281 مليون عمليه صرف بقيمة إجمالية تقارب 8.772 مليار جنيها.

واشار التقرير إلى أن عدد من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 716 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.150 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (A.T.M) الصرف الآلي 2.457 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.869 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.107 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.753 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن نجاح خطة الصرف التي اعدت لتفادي التكدس والزحام ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا نجحت بفضل التنسيق مع الجهات المعنيه وعلي راسها هيئة البريد والبنوك وتعاون الوزارات المختلفه وكافة المحافظات من اجل سلامة اصحاب المعاشات الي جانب المجهود الكبير من موظفي التأمينات طوال الايام الماضية

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما أكدت على إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.