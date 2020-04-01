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الدولار يتراجع في بنكين بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2020

04:51 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الدولار يتراجع في بنكين بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

تراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الدولار أسعار الدولار

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