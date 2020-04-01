60 جنيهًا للزبيب و160 جنيهًا للبندق.. أسعار ياميش رمضان هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الياميش استقرارًا عند نفس مستوياتها العام الماضي بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، بحسب ما ذكره مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

ويتراوح سعر كيلو جوز الهند بين 36 و56 جنيهًا بحسب الجودة، وسعر كيلو القراصية بنحو 60 جنيهًا، وسعر كيلو السوداني بنحو 40 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الزبيب الإيراني إلى 60 جنيهًا، وسعر كيلو الزبيب المصري بين 40 و45 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو المشمشية بين 50 و80 جنيهًا بحسب الحجم، وسعر لفة التين العادي 20 جنيهًا، وسعر لفة التين الحبل 80 جنيهًا، وسعر لفة التين الفاخر بين 110 جنيهات و120 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو البندق بين 140 و160 جنيهًا، وسعر كيلو اللوز بين 140 و155 جنيهًا، وسعر كيلو عين الجمل بين 170 و180 جنيهًا.

وأضاف توفيق، أن الإقبال لا يزال ضعيفا على شراء الياميش حتى الآن، متوقعا زيادة الإقبال قبل أسبوع من شهر رمضان، "قبل رمضان بأسبوع الناس بتنزل تشتري احتياجاتها لشهر رمضان والإقبال بيزيد".