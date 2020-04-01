بعد الهبوط الحاد أمس.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 591 جنيها، وسعر عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 17.2 دولار بنسبة 1.07% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1594 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.