أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بعد الهبوط الحاد أمس.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

12:48 م الأربعاء 01 أبريل 2020
بعد الهبوط الحاد أمس.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 591 جنيها، وسعر عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 17.2 دولار بنسبة 1.07% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1594 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب

الخبر التالى:

60 جنيهًا للزبيب و160 جنيهًا للبندق.. أسعار ياميش رمضان هذا العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان