الاستثمار العربي يوقع بروتوكولاً لتمويل عضوية "النادي"

كتبت - منال المصري:

وقع بنك الاستثمار العربي بروتوكول تعاون مع مجلس أمناء نادي "النادي" التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحسب بيان صادر عن البنك.

وشهد التوقيع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأميمة فرحات رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي والعضو المنتدب.

وأشار البنكً إلى أن الهدف من البروتوكول تمويل وتقسيط العضويات الجديدة بالنادي وكافة الخدمات المصرفية المختلفة.