بعد أسبوع من تعليق العمرة.. هل تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار تعليق رحلات الحج والعمرة في المملكة بسبب انشتار فيروس كورونا.

وعلقت الممكلة، الخميس قبل الماضي، دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي أمس الخميس 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وهو نفس أسعار الخميس الماضي.

ومع موسم الحج، يزيد الطلب على الريال السعودي، وزيادة الطلب على استبدال الجنيه بعملة السعودية، ومع توقف العمرة، يتقلص حجم الطلب على العملة السعودية.

وشهدت حالة الطلب على الريال السعودي في مصر تراجعا حادا، لكن ذلك لم يؤثر على السعر لارتباطه بسعر الدولار، حيث إن كل قرش زيادة في سعر الدولار ينعكس بارتفاع ربع قرش على الريال السعودي وباقي العملات العربية أو العكس.

وكان مسؤولو شركات صرافة، قالو لمصراوي، إنه مع إلغاء بعض رحلات العمرة بعد جاهزية أصحابها وحصولهم على نقد من الريال السعودي لم تشهد حركة تنازل العملاء عن الريال أي زيادة ملحوظة، حيث تمر بشكل طبيعي.

وقال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن الطلب على شراء الريال السعودي شهد تراجعا حاد بين العملاء بسبب إيقاف تأشيرة العمرة مقارنة بفترة ما قبل إيقاف التأشيرة.

وقال راضي محمد مدير شركة صرافة تابعة لأحد البنوك، لمصراوي، إن الطلب على شراء الريال السعودي من العملاء يشهد تراجعا كبيرا بسبب انخفاض الإقبال على شرائه بعد قرار إيقاف تأشيرة العمرة.

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