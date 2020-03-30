التجارة تقرر استمرار التشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر

كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2020 والخاص بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأضافت أن القرار يستهدف الحفاظ على حالة الاستقرار داخل القطاعات التصديرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبما يسهم في الحفاظ على معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

كما يسهم القرار في إتاحة المزيد من الوقت لاختيار أفضل الكوادر لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية خاصة وأنها تمثل إحدى أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية.