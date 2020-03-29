تراجع الطلب يخفض أسعار الدواجن والبيض مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد بالأسواق مع بداية الأسبوع الجاري، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، أن كيلو الدواجن تراجع بالمزرعة إلى سعر يتراوح بين 26 و27 جنيها مقابل 30 و31 جنيها.

وانخفض كيلو الدواجن بالأسواق إلى سعر يتراوح بين 31 و32 جنيها مقابل 36 جنيها، بحسب السيد.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كرتونة البيض تراجع بنحو 6 جنيهات، لتصل إلى سعر يتراوح بين 35 و36 جنيها مقابل 40 و42 جنيها الأسبوع الماضي.

كما تراجع سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 4 جنيهات، لتباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيها مقابل 40 و42 جنيها.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر الكتكوت تراجع إلى سعر يتراوح بين 7 و8 جنيهات مقابل 13 و15 جنيها الأسبوع الماضي، وذلك لتراجع الطلب عليه من قبل مزارع الدواجن.

وكان سعر الكتكوت شهد ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية، لزيادة الطلب عليه قبل بداية موسم رمضان، حيث تصل دورة تربيته حوالي 45 يوما لعرضه للبيع في الأسواق للمستهلكين.

وتوقع السيد، تراجع أسعار الداوجن خلال الفترة القادمة حتى بداية رمضان، ليعود الطلب مرة أخرى مع أول أسبوع في الشهر، وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام خلال هذه الفترة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.