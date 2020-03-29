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المركزي يضع حدا يوميا للسحب والإيداع بفروع البنوك وماكينات الـATM

10:06 ص الأحد 29 مارس 2020
المركزي يضع حدا يوميا للسحب والإيداع بفروع البنوك وماكينات الـATM

البنك المركزي

كتبت - منال المصري:

قرر البنك المركزي وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وقال المركزي، في بيان له اليوم الأحد، إنه قرر أيضا كذلك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن من المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وأضاف المركزي أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وذكر أن القرار يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصا من البنك على سلامة الجميع.

وأشار المركزي إلى أن كافة البنوك ألغت المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك للتيسير على المواطنين.

وقال البنك المركزي إنه "على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم".

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