قفزة هائلة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 27 جنيها في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام 27 جنيها، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 705 جنيهات مقابل 678 جنيها للجرام الجمعة الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 604 جنيهات، وعيار 24 إلى 805.8 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5640 جنيها.

وأضاف نادي، أن حركة البيع في المحلات متوقفة نتيجة تطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن محلات الصاعة ستعاود عملها يوم الاثنين المقبل.

وعالميا يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2008، وربح المعدن الأصفر ما يزيد عن 8.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، بدعم من بيانات أمريكية ضعيفة وإجراءات تحفيز اقتصادي غير مسبوقة اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).