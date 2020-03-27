أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

قفزة هائلة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 27 جنيها في أسبوع

02:30 م الجمعة 27 مارس 2020
قفزة هائلة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 27 جنيها في أسبوع

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام 27 جنيها، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 705 جنيهات مقابل 678 جنيها للجرام الجمعة الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 604 جنيهات، وعيار 24 إلى 805.8 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5640 جنيها.

وأضاف نادي، أن حركة البيع في المحلات متوقفة نتيجة تطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن محلات الصاعة ستعاود عملها يوم الاثنين المقبل.

وعالميا يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2008، وربح المعدن الأصفر ما يزيد عن 8.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، بدعم من بيانات أمريكية ضعيفة وإجراءات تحفيز اقتصادي غير مسبوقة اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية حظر التجوال

الخبر التالى:

ديجيتال ستوديو تطلق برنامجا تفاعليا على فيسبوك للتوعية ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"28 يومًا عزل".. قرار جديد من الصحة بشأن العائدين من العمرة والخارج