الملك سلمان يطالب أكبر اقتصادات العالم باتخاذ تدابير لمواجهة كورونا

القاهرة- وكالات:

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، خلال لقاء لقمة مجموعة العشرين المجتمعين عن بعد، إنه يتعين على أكبر الاقتصادات في العالم اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وأكد العاهل السعودي على الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها لجهود مكافحة الفيروس.

وأضاف أن على مجموعة العشرين أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وتابع قائلا، "كما ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلا".