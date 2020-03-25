جوجل تطلق منصة وقناة على اليوتيوب لدعم التعليم عن بعد

كتب-علاء حجاج:

قالت شركة جوجل إنها وفرت الأسبوع الماضي إمكانية الوصول المجاني إلى ميزات مكالمات الفيديو المتقدمة لتطبيق Hangouts Meet لجميع عملاء G Suite و"G Suite للتعليم" على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الأربعاء أنها الوصول المجاني للخدمة تضمن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، وحتى يوليو المقبل.

كما أعلنت جوجل اليوم عن إتاحة مرجعين إضافيين للحفاظ على التواصل بين المعلّمين والطلاب خلال هذه الفترة.

وبحسب البيان تتيح جوجل منصة "التدريس من المنزل"، وهو موقع إلكتروني شامل متوفّر باللغة العربية للمعلّمين.

و"التدريس من المنزل" عبارة عن موقع شامل يوفّر المعلومات والنصائح والمواد التدريبية والأدوات المفيدة من جميع منتجات وبرامج Google for Education لمساعدة المعلّمين على مواصلة التدريس خارج الصفوف الدراسية.

كما يوفّر الموقع لمحة عامة عن كيفية بدء استخدام تقنية التعلُّم عن بُعد، ويشمل ذلك على سبيل المثال كيفية التعليم على الإنترنت، وكيفية إدارة الوصول إلى الدروس وإتاحتها للطلاب، وكيفية التفاعل مع الطلاب، وكيفية التعاون مع معلمين آخرين. ويتوفر الآن موقع "التدريس من المنزل" باللغة العربية، ويمكنكم من خلاله تنزيل مجموعات أدوات متوفرة بلغات متعددة منها العربية.

ويستطيع المعلّمون الاستفادة من الموقع هذا من خلال تعلُّم كيفية إنشاء "صف دراسي"، ووضع جدول زمني لمكالمات الفيديو على تطبيق Google Meet، ودعوة الطلاب إلى المشاركة في أوّل صف دراسي ينضمون إليه على الإنترنت، بحسب البيان.

وأضاف أن المعلمين يستطيعون إنشاء اختبارات وعروض تقديمية على الإنترنت، وتحديد المهام الدراسية في Google Classroom، والتعاون مع الطلاب باستخدام Jamboard، وبث الدروس مباشرةً في جلسات تعليمية على YouTube.

وأعلنت جوجل عن إطلاق قناة دروسي من YouTube"، وهي عبارة عن قناة مرجعية على YouTube مصممة لمساعدة الطلاب على تعلّم محتوى عالي الجودة باللغة العربية، لمختلف المواد والصفوف المدرسية.

وتعرض القناة محتوى تعليميًا من العديد من شركاء YouTube في الوطن العربي عن طريق قوائم مرتبة وفقًا للبلد والصف والمادة الدراسية.

ويتنوع المحتوى من مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي مثلًا إلى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي، كما تقدّم القناة نصائح للطلاب حول كيفية الدراسة من المنزل.

وتشمل القوائم في القناة مختلف المواد الدراسية مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، وعلم الأحياء والكيمياء، وغيرها من المواد التي ستضاف لمختلف المناهج الدراسية والصفوف في الأيام القادمة.