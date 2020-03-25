خسارة مفاجئة لأسعار الذهب.. والجرام يهبط 15 جنيهًا بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب بمصر للانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 700 جنيه مقابل 715 جنيها في الصباح.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 600 جنيه كما تراجع سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 800 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 21.9 دولارا بنسبة 1.35% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل1610 دولارات للأوقية، في الساعة الثانية و٥ دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة.