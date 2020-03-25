ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والكوسة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 و9 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

وفي المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والليمون البلدي بين 1.5 جنيه وجنيهين، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.9 جنيه.

البصل بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5.5 جنيه و10 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال سكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 5 و10 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.