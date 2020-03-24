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البنك المركزي يقرر تعديل مواعيد عمل البنوك بعد قرار حظر التجوال

03:49 م الثلاثاء 24 مارس 2020
البنك المركزي يقرر تعديل مواعيد عمل البنوك بعد قرار حظر التجوال

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد عمل البنوك، لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا وذلك بالنسبة للعملاء، وفقا لبيان من المركزي، حصل مصراوي على نسخة منه.

وأضاف المركزي أن مواعيد العمل بالنسبة لموظفي البنوك ستكون من الساعة 9 صباحا إلى الثانية ظهرا.

وقال المركزي إن تعديل مواعيد عمل البنوك نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين.

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