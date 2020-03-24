جني الأرباح يقود البورصة للتراجع بنسبة 2.76% بنهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.76% إلى مستوى 9770 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.04%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة يرجع إلى جني المستثمرين أرباح البورصة بعد الصعود القوي خلال الجلستين السابقتين.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صلفي بيع من الأسهم بقيمة 209 ملايين جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 222.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد صعودا خلال تعاملات، أمس الاثنين، بنسبة 3%، إلى مستوى 10047 نقطة.