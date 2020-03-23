البورصة تلغي الإيقاف المؤقت للتداولات في حالة الصعود

وافقت هيئة الرقابة المالية، على مقترح تقدم به مجلس إدارة البورصة المصرية يقضي بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود، بحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين.

وقال البيان إن القرار يأتي اتساقا مع الأسواق العالمية، على أن يتم الاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط.

وتقضي قواعد البورصة الحالية بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة في حااة ارتفع أو انخفض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، خلال الجلسة.

وبحسب البيان إن هذه الخطوة جاءت بعد استعراض تقرير معد من قبل اتحاد البورصات العالمية بشأن الأسواق التي تعلق التداولات في حالات التذبذب الشديدة في المؤشرات المرجعية.

وأظهر التقرير أن هناك عدداً من الأسواق تقوم بتعليق التداولات لفترة محددة في حالات الانخفاض فقط في قيمة المؤشر، ولاتطبقها في حالات الارتفاع.

وقال البيان إنه في ضوء التنسيق التشاور المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وتدابير لمساندة ودعم سوق الأوراق المالية، وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف التداول في سوق الأوراق المالية المصري ودراسة أثر إيقاف التداول في حالات الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية، اتخذ مجلس إدارة البورصة قرارا باستمرار التداولات في حالات صعود السوق وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت في حالات ارتفاع الأسعار وذلك على مستوى المؤشر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح البورصة بإجازة تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الاإلكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.