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أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي.. والجرام يخسر 3 جنيهات

01:10 م الإثنين 23 مارس 2020
أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي.. والجرام يخسر 3 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك تأثرا بهبوط المعدن عالميا.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 672 مقابل 675 جنيها، أمس.
وهبط سعر جرام 18 اليوم إلى 576 جنيها، كما تراجع جرام 24 نحو 768 جنيها، والجنيه الذهب 5367 جنيها.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا نحو 5.4 دولارا بنسبة 0.36% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1493 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية و20 دقيقة ظهرا.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار18 عيار24 عيار21

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