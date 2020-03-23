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البترول يواصل تراجعه بسبب فيروس كورونا المستجد

10:54 ص الإثنين 23 مارس 2020
البترول يواصل تراجعه بسبب فيروس كورونا المستجد

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار خام برنت التراجع، اليوم الاثنين، مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي، بحسب وكالة ريترز.

وبحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 65 سنتا بما يعادل 2.4% إلى 26.33 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 22.92 دولار للبرميل، لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

وتنخفض أسعار النفط منذ 4 أسابيع على التوالي، وتراجعت نحو 60% منذ بدء العام الجاري.

وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس، وفقا للوكالة.

واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا المستجد وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.

وقال جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث في فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إن من المتوقع تراجع

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