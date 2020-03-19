البنك الأهلي يخصص 1.5 مليارات جنيه للاستثمار في البورصة

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان، إنه بدأ اليوم الخميس، الاستثمار "القوي" في البورصة المصرية.

وأضاف أنه حصص 1.5 مليارات جنيه للاستثمار في شراء أسهم بالبورصة.

وقال البنك إن هذا الاتجاه يأتي وفقا لرؤيته وقناعاته بأن الانخفاض الحاصل في البورصة المصرية هو انخفاض مؤقت ناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا والذي أثر سلبا علي كل الأسواق والبورصات العالمية وأدى إلى نخفاض حاد في بورصات العالم أجمع بصرف النظر عن قوة أو ضعف الأداء الحقيقي للشركات وبالتالي قيام العديد من المستثمرين العالمين بالخروج من الأسواق الناشئة كسلوك طبيعي للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات.

وكان عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر قال إن بنكي مصر والأهلي ضخا 3 مليارات جنيه في البورصة، اليوم، مناصفة بينهما.

وارتفعت البورصة المصرية اليوم في نهاية التعاملات بعد موجة من الخسائر الحادة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن قرار الاستثمار بالبورصة يأتي ضمن القناعة الخاصة بأن تدني البورصة لأقل من قيمتها الحقيقية لا يعبر عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات وأن الانخفاض الحالي هو انخفاض مؤقت وبالتالي فهي فرصة سانحة للشراء وتحقيق أرباح مستقبلية على المدى المتوسط والطويل وأن المبلغ المخصص قابل للزيادة لمزيد من المساهمة.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن معدلات الأداء الأساسية الجيدة للشركات المقيدة في البورصة المصرية على المدي المتوسط والطويل في الفترات الأخيرة مع التوقع المستقبلي بأن أسعار الأسهم ستعاود الارتفاع في المدي المتوسط والطويل ساعد على اتخاذ قرار المساهمة بشكل قوي في البورصة المصرية.

وأضاف أن البنك على استعداد لتخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في تلك الأسهم لتعويض الخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب والعرب.