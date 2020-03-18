مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية ومنظمة العمل الدولية لدعم المرأة

شهدت نيفين القباج وزيرى التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الإسكندرية، ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة)، وجمعية ذات، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن المذكرة تهدف إلى إطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة "يدويات البحر الأحمر"، حيث حضر التوقيع إريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وعدد من المسئولين وكبار الشخصيات.

وقالت نيفين القباج إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر منذ سنوات بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وبنك الإسكندرية، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى التوسع في هذه الشراكات.

وأضافت أن بنك الإسكندرية يدعم الأسر المنتجة وكل الصناعات الحرفية والبيئية التي بدأتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ سنوات، كما تتعاون الوزارة مع منظمة العمل الدولية في برامج الحماية الاجتماعية كافة بما يشمل التمكين الاقتصادي وهو ما يمثل أولويات الوزارة في الفترة الحالية.

وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يستهدف منطقة البحر الأحمر وحلايب وشلاتين؛ حيث تمثل هذه المناطق أهمية اقتصادية وسياحية واجتماعية، وبها بعض المناطق الفقيرة، وتمتاز بالعديد من الفرص الواعدة التي يجب استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل لصالح تنمية المجتمعات المحلية.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف 380 سيدة عن طريق تطوير قدراتهن ومهاراتهن، ثم العمل على توظيف السيدات في مشروعات متناهية الصغرة بإجمالي نحو 10 ملايين جنيه.

وأكدت الوزيرة أن حلايب وشلاتين تحصل على الجزء الاكبر من الدعم مع تطلعها بإنتاج مشروعات مستوحاة من البيئة وتستجيب لاحتياجات السوق المحلي وتغذي الفنادق والأماكن السياحية، بما يؤدي إلى التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة.

وأوضحت أن المشروع هو مثال للتعاون بين القطاع الخاص والحكومي والجمعيات الأهلية، وتقدم فيه الوزارة الدعم الفني، متعهدة بتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح البروتوكول والتوسع فيه وتكراره في مناطق أخرى.

وقال إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة أطلقت من قبل مبادرة "يدويات البحر الأحمر" في عام 2013، في إطار مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر"، والذي تم تمويله من سفارة كندا بمصر لتطوير سلسلة القيمة المضافة للحرف اليدوية وخلق فرص عمل جديدة في محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية اختارت بنك الإسكندرية للإشراف على المبادرة، لتستفيد من نجاحات مبادرتها الرائدة "إبداع من مصر"، خاصة أن مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" سيتم الانتهاء منها تدريجيا بحلول شهر مارس 2020.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "نحن فخورون باختيارنا من قبل منظمة العمل الدولية للحفاظ على التقدم الاستثنائي لمبادرة يدويات البحر الأحمر واستكمال نجاحاتها".

وتابع: "منحنا هذه المهمة لن يعكس دورنا الاستراتيجي في دعم الحرف اليدوية في الاقتصاد الإبداعي فقط، بل أنه سيعزز الدور المحوري الذي سوف تلعبه مبادرة (غالية) التي كان بنك الإسكندرية قد أطلقها تمكينا لسيدات مصر على كافة الأصعدة خاصة وأن المشروع يهدف الي دعم مواهب الحرف اليدوية، وبالأخص السيدات".

وأضاف: "نحن نؤمن أن ذلك التعاون يعد بمثابة خطوة رئيسية في ابتكار نظام بيئي يساعد النساء المنتجات على النجاح والازدهار في ترويج التراث المصري للحرف اليدوية ومنتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية. ويأتي إسهامنا نتيجة لالتزام بنك الإسكندرية نحو خلق القيمة المشتركة".

كما أشاد كامبيوني بالدور المحوري الذي تلعبه محافظة البحر الأحمر في إنجاح المشروع، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي يلعبه المحافظ في دعم وتطوير المشروع.

ومن المقرر أن يطور بنك الإسكندرية مبادرة "يدويات البحر الأحمر" تحت علامة تجارية جديدة باسم "بجاويت" لاستكمال مجهودات منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسسة "ذات"، بصفتها الشريك المُنفذ للمبادرة، وفقا للبيان.

وتهدف المبادرة إلى إحياء الحرف اليدوية في محافظة البحر الأحمر من خلال التدريب، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتطوير مهارات السيدات، بالإضافة إلى تحسين قدرات المنظمات غير الحكومية في عدد من مدن محافظة البحر الأحمر.

ومشروع "بجاويت" هو أول مشروع يندرج تحت مبادرة "غالية" التي أطلقها بنك الإسكندرية دعماً لسيدات مصر بغرض تمكينهم في كافة المجالات والأصعدة، حيث يستهدف المشروع تدريب وتأهيل عدد من الحرفيات للوصول إلى معدلات إنتاجية، وتحقيق الاستدامة الإنتاجية للحرفيات بمحافظة البحر الأحمر، وفقا للبيان.

وتعمل مبادرة "يدويات البحر الأحمر" مع 15 منظمة غير حكومية في جميع مدن محافظة البحر الأحمر، وأتاحت الفرصة لتوظيف 600 امرأة في قطاع الحرف اليدوية، حيث تمتد "بجاويت" (مبادرة يدويات البحر الأحمر سابقا) في مختلف المدن مثل القصير، وسفاجا، وشلاتين، والغردقة لتوفير الدورات التدريبية للسكان المحليين لتصنيع الكروشيه، والأقمشة، والجلود، والخوص، والسيراميك، ومفروشات الخيامية، وإكسسوارات النحاس.