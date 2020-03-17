بنك مصر يثبت الفائدة على شهادة القمة رغم خفضها بالمركزي 3%

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر لمصراوي، إن البنك قرر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" تثبيت سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات عند 12% سنويا.

ويأتي قرار اللجنة رغم قرار البنك المركزي بخفض مفاجئ واستثنائي للفائدة 3% في اجتماع طارئ أمس الاثنين، لتصل إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

ويأتي قرار المركزي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظرف الاستثنائي، وفقا لبيان من البنك أمس.

ويصرف عائد شهادة القمة ببنك مصر بدورية شهرية، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.