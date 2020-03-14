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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور في بداية الأسبوع

11:24 ص السبت 14 مارس 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور في بداية الأسبوع

أسعار الأسماك بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والبوري، بينما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، خلال تعاملات سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بأمس.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت بنحو جنيهين، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، بقيمة 5 جنيهات اليوم ليتراوح بين 40 و50 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

سوق العبور أسعار الأسماك المأكولات البحرية
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