أسعار الذهب العالمية تهوي بنحو 3% مع نهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

عكس الذهب اتجاهه أمس الجمعة، ليهوي بما يصل إلى 2.9%، مع تحبيذ المستثمرين للسيولة ومواصلتهم بيع المعدن لتلبية طلبات التغطية في أسواق أخرى.

وأظهرت بيانات وكالة بلومبرج اليوم أن سعر الذهب الفوري أغلق منخفضًا 2.9% إلى 1529.8 دولار.

وقالت سوكي كوبر المحللة في بنك ستاندرد تشارترد لوكالة رويترز إن "في حين تظل أسواق الأسهم تحت ضغط وهناك ميل للسيولة في شتى الأسواق، فليس من غير العادي أن تنخفض أسعار الذهب هي الأخرى".

"قد يشهد الذهب مزيدا من التراجع في المدى القريب بسبب الحاجة إلى تلبية طلبات التغطية في الأسواق الأخرى وإذا كان المستثمرون يحبذون الاتجاه إلى السيولة وتقليص الانكشاف على المخاطر بوجه عام"، بحسب كوبر.

وتلاشى انتعاش كبير للأسهم الأمريكية يوم الجمعة عقب تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

فقد الذهب أكثر من 180 دولارا منذ بلغ ذروة سبع سنوات عند 1702.56 دولار للأوقية يوم الاثنين الماضي، حيث استخدم المتعاملون في السوق المعدن الذي يعد ملاذا آمنا لتلبية طلبات التغطية.

ونزل البلاديوم 7.8% إلى 1689.33 دولار للأوقية، ويتجه لتراجع أسبوعي يتجاوز 34%.

وكتب محللو كومرتس بنك في مذكرة "يظل البلاديوم متقلبا بشدة. مازال من الممكن أن يتراجع المعدن أكثر بكثير من وجهة النظر الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك المزيد المزيد من الأخبار السلبية على صعيد العوامل الأساسية للبلاديوم في الآونة الأخيرة".