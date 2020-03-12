أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وإغلاق محلات الصاغة بسبب الأمطار

01:37 م الخميس 12 مارس 2020
أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وإغلاق محلات الصاغة بسبب الأمطار

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، 7 جنيهات للجرام، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 واصل التراجع لليوم الثالث على التوالي، ليسجل اليوم 721 جنيها مقابل 728 جنيها أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 824 جنيها، وعيار 18 إلى 618 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5768 جنيها.

وأشار نجيب، إلى أن محلات الصاغة، أغلقت أبوابها اليوم نتيجة الأحوال الجوية السيئة والأمطار التي تضرب البلاد.

وعالميا، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1642.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش، لكن لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1642.20 دولار.

أسعار الذهب جرام الذهب

الخبر التالى:

مطالب للبنك المركزي بخفض الفائدة لتفادي تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:موجة الطقس السيئ تضرب مصر- (تغطية خاصة- لحظة بلحظة)