أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وإغلاق محلات الصاغة بسبب الأمطار

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، 7 جنيهات للجرام، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 واصل التراجع لليوم الثالث على التوالي، ليسجل اليوم 721 جنيها مقابل 728 جنيها أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 824 جنيها، وعيار 18 إلى 618 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5768 جنيها.

وأشار نجيب، إلى أن محلات الصاغة، أغلقت أبوابها اليوم نتيجة الأحوال الجوية السيئة والأمطار التي تضرب البلاد.

وعالميا، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1642.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش، لكن لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1642.20 دولار.