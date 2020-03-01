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البورصة تهوي 4% في أول 5 دقائق من بداية تداولات اليوم

10:09 ص الأحد 01 مارس 2020
البورصة تهوي 4% في أول 5 دقائق من بداية تداولات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.12%، إلى مستوى 12473 نقطة، مع أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد، بفعل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

وتراجعت الأسهم الخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة اليوم بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.45%، إلى مستوى 13008 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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