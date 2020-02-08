أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

وزير المالية يلغى جميع قرارات تشكيل اللجان الفرعية المقرر لها مقابل مادي

02:40 م السبت 08 فبراير 2020
وزير المالية يلغى جميع قرارات تشكيل اللجان الفرعية المقرر لها مقابل مادي

محمد معيط وزير المالية

كتب- أشرف عوض:

ألغى محمد معيط وزير المالية جميع القرارات والموافقات الصادرة منه أو من نائبيه ورؤساء القطاعات والمصالح والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، والصادرة بتشكيل لجان أو مجموعات عمل أو غير ذلك والمقرر لها مقابل مادي وذلك بحلول نهاية شهر فبراير الجارى.

ووجه الوزير في قرار رسمي حصل مصراوي على نسخة منه، نائبيه لضرورة عرض ما يلزم من مشروعات قرارات تشكيل تلك اللجان أو مجموعات العمل أو الأمانات الفنية أو غير ذلك مما تقتضيه مصلحة العمل على وزير المالية للنظر في الموافقة عليها قبل هذا التاريخ.

واستثنى القرار جميع القرارات والموافقات الصادرة بشأن تشكيل لجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات وتحديد مكافات أعضائها.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن وزير المالية أصدر هذا القرار من أجل تصحيح أوضاع بعض القرارات الصادرة بشأن تشكيل عدد من اللجان والأمانات الفنية، والتي ثبت عدم جدواها رغم المقابل المادي الباهظ الذي يتقاضاه أعضائها مقابل الحضور والذي يصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن الوزير أصدر سلسلة من القرارات عقب كشف قضية الفساد الكبرى بمصلحة الضرائب، في محاولة لإحكام السيطرة على الأسباب والثغرات التي قد تكون سببا في مخالفات جديدة ، فضلا عن إحكام السيطرة على النفقات وتصحيح مسار المالية العامة.

وننشر فيما يلي صورة من نص القرار:

84402740_329735827919630_5452070604104531968_n (1)

محمد معيط وزير المالية لجان الطعن لجان إنهاء المنازعات

الخبر التالى:

شعبة الاقتصاد الرقمي: كورونا قد يتسبب في أزمة بسوق الإلكترونيات بمصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان