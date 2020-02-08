وزير المالية يلغى جميع قرارات تشكيل اللجان الفرعية المقرر لها مقابل مادي

كتب- أشرف عوض:

ألغى محمد معيط وزير المالية جميع القرارات والموافقات الصادرة منه أو من نائبيه ورؤساء القطاعات والمصالح والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، والصادرة بتشكيل لجان أو مجموعات عمل أو غير ذلك والمقرر لها مقابل مادي وذلك بحلول نهاية شهر فبراير الجارى.

ووجه الوزير في قرار رسمي حصل مصراوي على نسخة منه، نائبيه لضرورة عرض ما يلزم من مشروعات قرارات تشكيل تلك اللجان أو مجموعات العمل أو الأمانات الفنية أو غير ذلك مما تقتضيه مصلحة العمل على وزير المالية للنظر في الموافقة عليها قبل هذا التاريخ.

واستثنى القرار جميع القرارات والموافقات الصادرة بشأن تشكيل لجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات وتحديد مكافات أعضائها.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن وزير المالية أصدر هذا القرار من أجل تصحيح أوضاع بعض القرارات الصادرة بشأن تشكيل عدد من اللجان والأمانات الفنية، والتي ثبت عدم جدواها رغم المقابل المادي الباهظ الذي يتقاضاه أعضائها مقابل الحضور والذي يصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن الوزير أصدر سلسلة من القرارات عقب كشف قضية الفساد الكبرى بمصلحة الضرائب، في محاولة لإحكام السيطرة على الأسباب والثغرات التي قد تكون سببا في مخالفات جديدة ، فضلا عن إحكام السيطرة على النفقات وتصحيح مسار المالية العامة.

وننشر فيما يلي صورة من نص القرار: