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أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم السبت 8 فبراير 2020

01:16 م السبت 08 فبراير 2020
أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم السبت 8 فبراير 2020

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2020، إلى 687 جنيهًا مقابل 685 جنيهًا أمس الجمعة، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 588.8 جنيه، وعيار 24 إلى 758.1 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيهًا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة ارتفاعًا طفيفيًا بلغت نسبته 0.24% لتصل الأوقية 1570.4 دولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ارتفاع الذهب وسط مخاوف متصاعدة من أثر فيروس كورونا على النمو الاقتصادي في العالم والصين.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصة العالمية.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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