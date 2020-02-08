استقرار في أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت 8 فبراير
كتب- علاء حجاج :
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.
ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار البطاطس بين 2 و3.5 جنيه،فيما تراوحت أسعار الطماطم بين 2 و 5.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و5.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 و 10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.
برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.
اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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