استقرار في أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت 8 فبراير

كتب- علاء حجاج :

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار البطاطس بين 2 و3.5 جنيه،فيما تراوحت أسعار الطماطم بين 2 و 5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.