أسعار البصل والكوسة والبطاطس تنخفض في سوق الجملة خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار بعض الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر اليوسفي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، انخفضت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان البلدي والكوسة، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 7 و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع بين جنيه وجنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جني، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.