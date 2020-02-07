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زيادة البوري.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

11:42 ص الجمعة 07 فبراير 2020
زيادة البوري.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار السمك

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البلطي، في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري، في حين استقر كل من الكابوريا والجمبري، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و 24 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين، ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيها

وزاد سعر كيلو السمك البوري، جنيهين خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و48 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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