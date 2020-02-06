بنكا الأهلي وقطر الوطني يرتبان قرضا بقيمة 1.8 مليار جنيه لشركة "كونكريت"

كتبت- منال المصري:

وقع تحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري، كوكيل للتمويل، وبنك قطر الوطني الأهلي، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات.

وقال البنك الأهلي في بيان إن التمويل بغرض تنفيذ عملية المقاولات المسندة للشركة من جانب جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال تنفيذ مشروع كمبوند سكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

وذكر البيان أن التمويل يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع البناء والتشييد والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يتيح تحت مظلته العدد الكبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الاخرى المرتبطة به.

وأشار قيادات البنوك المشاركة في التمويل، إلى أن المشروع الذي تنفذه شركة "كونكريت بلس" يتماشى مع استراتيجية الدولة في إنشاء المزيد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي كوجهة جديدة للتجمعات السكنية فضلاً عن كونها منطقة جاذبة للسياحة طوال السنة، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع والتي تشارك العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر، كما يعد تأكيداً على قدرة البنوك على ترتيب تمويلات مشتركة تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وعلى خطط التنمية بالدولة بشكل عام.

تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي بحضور قيادات البنكين المشاركين في التمويل متمثلة في يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، وبهاء الشافعي نائب المدير العام ورئيس قطاع الائتمان والاستثمار ببنك قطر الوطني الأهلي، إلى جانب قيادات شركة كونكريت بلس للهندسة والانشاءات متمثلة في حسام فكري وطارق يوسف الشركاء التنفيذيين للشركة.

وبحسب البيان فإن التمويل المشترك الذي تم توقيعه مع البنكين يمثل نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية المبدئية، وأن التمويل يأتي بغرض تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ مشروع الكمبوند السكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والتي تشمل أعمال الحفر والردم والإحلال والأساسات بأنواعها والهيكل الخرساني والمباني والعزل الخاصة بالمشروع السكني بإجمالي مسطحات 700 فدان حيث تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 5.932 مليار جنيه.