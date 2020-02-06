بعد زيادة سعر الكتكوت.. توقعات بارتفاع أسعار الدواجن استعدادا لرمضان

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الكتكوت ارتفع خلال الأيام الماضية إلى 11 جنيها مقابل 5 و6 جنيهات، نتيجة زيادة الطلب على الشراء استعدادا لشهر رمضان.

وتوقع عبد العزيز، أن ترتفع أسعار الدواجن بنحو 2.5 جنيه للكيلو مع دخول رمضان الذي يحل في أبريل المقبل، بسبب ارتفاع سعر الكتكوت.

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء من إنتاج المزارع حاليا إلى 24 جنيها، لتباع إلى المستهلك بنحو 29 جنيها للكيلو، بحسب السيد.

وقال رئيس الشعبة، إن ارتفاع أسعار الدواجن أمر طبيعي مع بداية الموسم التي يكثر فيها الطلب على الطعام خاصة شهر رمضان.

وذكر السيد، أن دورة تربية الكتكوت تصل إلى حوالي 45 يوما لعرضه للبيع في الأسواق للمستهلكين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

ويصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة حاليا إلى 36.5 جنيه، ليتراوح عند بيعها للمستهلكين بين 42 جنيها.