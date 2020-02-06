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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

03:07 م الخميس 06 فبراير 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14105نقطة، بدعم من مشتويات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وسجلت تعاملات المستمثرين الأجانب صافي شراء بقيمة 62.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 52.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13987 نقطة.

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