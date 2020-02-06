أسعار الذهب تعود إلى الارتفاع في مصر بتعاملات الخميس

كبتت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي، إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد 3 أيام متتالية من الهبوط.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 685 جنيها مقابل 683 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيها وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 8.2 دولارات بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,562 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.