بينها الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر سعره في بنكين آخرين.

وتراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر قرشا إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنوك كريدي أجريكول والتعمير والإسكان وقناة السويس والبركة إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.