بعد دعوة السيسي.. أولى خطوات الحكومة نحو طرح شركات الجيش بالبورصة (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي مدير الادارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة.

وتستهدف الاتفاقية الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل هذه الاتفاقية، بحسب بيان من مجلس الوزراء، والتي تمهد الطريق أمام طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.