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هبطت بـ"التعمير والإسكان".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية التعاملات

10:33 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
هبطت بـ"التعمير والإسكان".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

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