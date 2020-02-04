تجار: إقبال ضعيف على الملابس والأحذية بعد مرور أسبوع من الأوكازيون

كتبت- شيرين صلاح:

قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الملابس الشتوية ما زال ضعيفًا بعد مرور أسبوع من الأوكازيون، حيث وصلت نسبة المبيعات من البضاعة حتى الآن 10%.

وأضاف زنانيري، أن نسبة المبيعات خلال موسم الشتاء لن تزيد على 50% من البضاعة، وفقا لمعدلات الشراء الحالية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها بدء فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2020 اعتبارا من 27 يناير 2020 ولمدة شهر، على أن يتم عرض السلع اللازمة بأسعار مخفضة بالأوكازيون، للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووفقا لقول زنانيري، فإن نسبة التخفيضات على أسعار الملابس تتراوح بين 20 و50% خلال الأوكازيون الشتوي.

وقال خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن الإقبال على الشراء الأحذية ضعيفا رغم التخفيضات التي وصلت إلى 70% مع بداية الأوكازيون.

وأضاف هاشم، أن تجار الأحذية رفعوا نسبة التخفيضات إلى 70% مع بداية الأوكازيون أملاً في تنشيط حركة البيع بالسوق.

وأرجع خليفة تراجع الإقبال على شراء الأحذية تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس، حيث تكون الأولوية عند الزبائن شراء الطلبات الخاصة بأولادها.

ووفقا لقول هاشم، فإن التخفيضات على الأحذية خلال الأوكازيون الشتوي تتراوح بين 50 و70% بحسب الموديل.

وكانت وزارة التموين قالت إن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون، عليه الحصول على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.