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آراب ديري تتفق على تسوية 113 مليون جنيه من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات

11:29 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
آراب ديري تتفق على تسوية 113 مليون جنيه من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات

إحدى منتجات آراب ديري

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية بروتوكول مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، لتسوية 113 مليون جنيه من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.

وبحسب البيان للشركة أرسلته للبورصة فإن هذه المستحقات تأتي عن ما تم تصديره من منتجات الشركة حتى 30 يونيو الماضي.

وقالت الشركة إنه سيتم استخدام هذا المبلغ لتمويل خطة الشركة التوسعية واستثماراتها.

يذكر أن وزارتي المالية والتجارة وقعا مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات تنفيذا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

الشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا صندوق تنمية الصادرات

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