أسعار الذهب تتهاوى بمصر.. والجرام يخسر 21 جنيها في يوم واحد

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم السبت، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 21 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة، متأثرة بتهاويها عالميا خلال تعاملات الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية اليوم السبت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 693 جنيها مقابل 714 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 594 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 792 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5544 جنيها.

وعالميا، تهاوت أسعار الذهب بنسبة 3.61% مع نهاية تعاملات جلسة أمس الجمعة، مع اتجاه المستثمرين إلى تسييل شتى الأصول مع انتشار الفزع من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب رويترز، قال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال انفستورز، "مستثمرون كثيرون ومتعاملون عليهم تلبية طلبات تغطية في منتجات أخرى، لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه، لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب".

وأضاف ماتوسك "يحاول الناس بيع أي شيء يستطيعون بيعه".

وسجل الذهب بذلك أكبر انخفاض أسبوعي له عالميا منذ نوفمبر 2016، وفقا للوكالة.

ويثير الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف، مع إعلان ست دول أمس عن أولى حالات الإصابة بها وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره في أنحاء العالم.