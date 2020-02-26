أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، حيث انخفض الجرام بنحو جنيه واحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 714 جنيها مقابل نحو 715 جنيها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 612 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 816 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5712 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بقيمة 11.3 دولار بنسبة 0.69% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1646 دولارا للأوقية، في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي فقدت أمس جزءا من مكاسبها بعد هبوط حاد للجرام بقيمة 13 جنيها، وذلك بعد يوم من ارتفاعها بقيمة 20 جنيها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد ولجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.