"أبو ظبي الإسلامي": حققنا زيادة بالودائع والربح في 2019 رغم خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

قال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، خلال مائدة مستديرة، اليوم الاثنين، إن البنك تمكن من زيادة حجم الودائع وتحقيق أرباح مرتفعة رغم انخفاض الفائدة على الودائع خلال العام الماضي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 4.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وبحسب علي، سجل إجمالي الودائع للشركات والأفراد نموا بنسبة 28% خلال العام الماضي، لتسجل 51 مليار جنيه بنهاية العام، كما زادت محفظة التمويلات بقيمة 6.6 مليار جنيه بنسبة نمو 27% في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2018، لتصل إلى 31 مليار جنيه.

وذكر علي أن البنك حقق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.228 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 850 مليون جنيه في 2018 بزيادة 44%.

فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 21% ليصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 22% لتصل إلى 60 مليار جنيه في نهاية 2019 مقابل 49 مليار جنيه في نهاية 2018، وفقا لمحمد علي.

وكشف محمد علي عن أن البنك يستهدف معدلات نمو تتراوح بين 15% الي 20% حجم أعماله خلال العام الجاري.

وأعلن استهداف البنك أيضا المشاركة في طرح الصكوك الإسلامية عقب اعتماد قانون الصكوك من مجلس الوزراء والنواب خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن حجم الصيرفة الإسلامية تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما يبلغ إجمالي طرح الصكوك 550 مليار دولار عالميا.

وذكر أن البنك يسعى لمضاعفة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصرفه بنهاية عام 2020 والتي وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، مضيفا أن البنك لم يصل بالمحفظة لنسبة الـ 20% المقررة من البنك المركزي، ولكنه يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار علي إلى أن النسبة السوقية للبنك على مستوى الجهاز المصرفي ارتفعت من 1% إلى 1.5% في نهاية العام الماضي.

وقال إن معدلات كفاية رأس المال للبنك تتوافق مع المعايير الدولية حيث قفزت إلى 14.1% في نهاية 2019 مقابل 11.75% في العام السابق.

وأضاف علي أن البنك يعمل على إعادة النظر في تمويل بعض الصناعات التركيز على صناعات محددة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.