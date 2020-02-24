أسعار الذهب في مصر تقفز 38 جنيهًا منذ بداية العام (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 38 جنيهًا منذ بداية العام وحتى الآن، متأثره بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقفز سعر الذهب العالمي في منتصف الشهر الماضي، واستمر حتى اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين وبعض دول العالم.

وتسبب الفيروس في إقبال المستثمرين على شراء الذهب باعتباره ملاذ آمن، وسط مخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي من الانتشار الواسع للفيروس وارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة منه.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور سعر الذهب جرام 21، منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم الاثنين.