زهوة الجنيه.. سعر الدولار يتراجع 12 قرشا في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

سجل الدولار أكبر نسبة تراجع أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، في 5 أسابيع مواصلا رحلة هبوطه أمام العملة المحلية للأسبوع السابع على التوالي.

ووفقا لبيانات البنك الأهلي، خسر الدولار 12 قرشا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه، منذ بداية العام الجاري، بفضل جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

وكان عدد من بنوك الاستثمار، توقعوا أن يواصل الجنيه الارتفاع أمام الدولار خلال العام 2020.

وقال بنك الاستثمار بلتون، إنه يتوقع أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، وألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام 2020، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

كما توقع بنك استثمار فاروس أن ينخفض متوسط سعر الدولار خلال العام الجاري إلى 16.37 جنيه مقابل 16.81 جنيه خلال عام 2019، مشيرا إلى أنه ليس باحتمال بعيدا أن يشهد سعر الجنيه بعض الارتفاع خلال العام الجاري في حدود 5%، لينهي سعر الدولار عام 2020 عند مستوى 15 جنيها.

بالإضافة إلى ذلك توقع بنك استثمار شعاع، أن سعر الجنيه مقابل الدولار سيصل إلى 15.68 جنيه في نهاية العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ويصل بنهاية العام المالي المقبل إلى 15.51 جنيه.