"توعية بشرح مبسط".. مصلحة الضرائب تطلق أول قناة رسمية لها على اليوتيوب



كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب.

وبحسب البيان، وتختص القناة بنشر كل ما يُفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعي الضريبي، وذلك من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي، وترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، وتناسب كل الشرائح المستهدفة لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين وكل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة الضريبية .

وأضاف عبد القادر، أن مصلحة الضرائب أتاحت تطبيق لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاي خاص بالضرائب، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، وإمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه.

كما يتيح التطبيق الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن، والاستعلام عن الوحدات الحسابية.

وتابع عبد القادر، أنه سيتم تطوير التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى كافة المواطنين بصفة عامة، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة.

ولفت عبد القادر إلى أن مركز اتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، مشيراً أن هذا المركز يغطي كافة الخدمات الضريبية سواء لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من خلال الخط الساخن 16395.

وقالت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، أن مصلحة الضرائب سعت للتوسع في استخدام كافة المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية لبناء الوعي الضريبي والتواصل مع المجتمع الضريبي.

وأضافت أنه تم إطلاق صفحة الفيسبوك الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، والتي من خلالها يتم نشر رسائل مبسطة لنشر الوعي الضريبي والإجابة على كافة التعليقات والاستفسارات بأسلوب سهل وفي أسرع وقت ممكن، ونشر فيديوهات توعية ضريبية وكافة المعلومات والأخبار الضريبية، والموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الإقرارات الضريبية.

وأشارت أنه جاري انشاء حساب لمصلحة الضرائب على موقع تويتر حتى تستغل المصلحة كافة منصات التواصل الاجتماعي بأفضل طريقة ممكنة .

وقالت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية مع كافة شرائح المجتمع الضريبي سواء من خلال مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة، أو من خلال التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بجميع الغرف التابعة له في مختلف المحافظات، وكذلك مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية الاجنبية مثل غرفة التجارة الفرنسية، والأمريكية، والألمانية والبلجيكية والكندية وغيرها.

وأوضحت أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، و كيفية التسجيل بالمنظومة و إدخال الإقرارات إلكترونيا ،كما يتم تقديم شرح وافى عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة .

وأوضحت رئيس وحدة الإعلام، أن المصلحة قد قامت بحملتين للتوعية الضريبية عن كل من الفاتورة الضريبية وأهميتها للمواطنين، وكذلك مخاطبة المسجلين بضرورة أداء واجبهم وإصدار الفاتورة الضريبية، وحملة عن الإقرارات الضريبية في كل من الصحف والتليفزيون وهذه الحملات تسهم في زيادة الوعي الضريبي، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.