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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:24 ص الخميس 20 فبراير 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 23 و28 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما صعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة الجمبري الكاليماري

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